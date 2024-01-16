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В Индии мужчина ожил в машине скорой помощи после наезда на кочку

NDTV: индиец пришел в сознание после того, как машина «скорой» наехала на кочку

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David Goldman/AP

В Индии пожилой мужчина пришел в сознание в машине скорой помощи после того, как автомобиль проехал по выбоине на дороге, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, когда врачи грузили в машину 80-летнего Даршана Сингха Брара, он был без сознания. Семья мужчины готовилась к худшему сценарию и начала готовить траурную церемонию, однако пенсионер пришел в сознание, удивив медиков.

Это произошло после того, как машина скорой наехала на кочку. Как рассказал внук мужчины, тот начал шевелить рукой и попытался заговорить. Сейчас Даршан все еще находится в больнице под пристальным наблюдением врачей на аппарате ИВЛ.

«Это чудо. Теперь мы надеемся, что дедушка скоро выздоровеет. Это божья благодать, что он теперь дышит, и мы надеемся, что он поправится», — прокомментировала семья индийца.

Ранее в Бразилии врача уволили из-за лечения больного ребенка мороженым и видеоиграми.

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