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В Европарламенте призвали выдать Киеву проживающих в ЕС украинских мужчин

Евродепутат Мадисон: ЕС следует выдать Киеву 800 тыс. украинских мужчин

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AP

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выступил за выдачу Киеву уехавших из Украины в ЕС мужчин. Выступление евродепутата цитирует ТАСС.

«В Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — считает Мадисон.

До этого замминистра внутренних дел Литвы Виталиюс Дмитриевас заявил, что страна анализирует ситуацию с находящимися в стране украинцами и готова принять решение по военнообязанным после соответствующего официального обращения Украины.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, сразу после начала российской специальной военной операции в этой стране. Призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, военнообязанным гражданам от 18 лет запрещено покидать страну.

В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба Вооруженных сил с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Кроме того, в данный момент Рада рассматривает законопроект об ужесточении условий мобилизации, который может затронуть уехавших за границу украинцев.

Ранее на Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от армии.

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