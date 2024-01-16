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Учитель-стажер тайно фотографировал детей на уроках плавания

В Германии у учителя-стажера нашли фотографии школьников в бассейне

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Depositphotos

В Баварии учитель на практике тайно фотографировал детей в обнаженном виде во время уроков плавания. Об этом пишет Bild.

Фотографии несовершеннолетних, опубликованные в интернете, обнаружили следователи из США. Они передали эту информацию коллегам из Германии, а те разыскали автора снимков. Им оказался будущий преподаватель из Нижней Франконии. Фотографии полуобнаженных мальчиков, которые мужчина сделал, пока дети учились плавать, нашли у него во время обыска в квартире.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, делал ли подозреваемый аналогичные снимки в школе, в которой он работал. Родителям учеников сообщили о произошедшем 15 января. Как уточняется, после начала разбирательств практикант покинул свое место работы.

Ранее стало известно, что петербуржец два месяца снимал соседок по коммунальной квартире на скрытую в туалете камеру.

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