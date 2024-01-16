Власти Ростовской области рассказали о работах на аварийном коллекторе в Новочеркасске

На аварийном коллекторе в Новочеркасске начались ремонтные работы. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

«Для восстановления работоспособности коллектора потребуется большой объем работ, по оценке специалистов, они продлятся до конца февраля, но при этом — без ограничения тепло, водо- и электроснабжения», — поделился Голубев.

Он добавил, что одновременно с ремонтными работами продолжается перекачка сточных вод через обводной канализационный коллектор диаметром 320 мм. Это необходимо, чтобы не допустить новых подтоплений и ликвидировать последствия в жилом секторе.

До этого Голубев сообщал, что в Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе. В коллекторе на глубине 7,5 метра образовался провал протяженностью 6 метров. Инцидент случился в районе ул. Привокзальной. Несмотря на ЧС, водоснабжение и водоотведение жителей города осуществлялось в штатном режим

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