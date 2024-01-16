Петербургские бизнесмены погибли в Хибинах в Мурманской области

Петербургские бизнесмены Андрей Годунов и Игорь Слонский погибли под лавиной в Хибинах в Мурманской области. Их тела нашли 8 января в районе ущелья Рамзай на горе Петрелиус, но личности удалось установить только сейчас, передает газета «Коммерсантъ».

Согласно данным МЧС РФ, во время схода лавины предприниматели ехали на снегоходах в составе незарегистрированной туристской группы, оказавшись под снежными завалами.

Андрей Годунов является учредителем петербургской NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»), в которую входит один из крупнейших в России ресселеров техники Apple компания iPort (ООО «Портативная техника»). Стоимость двух активов бизнесмена на 2022 год оценивалась в 1,8 млрд рублей. Издание «Деловой Петербург» при этом сообщало, что состояние Годунова в 2023 году оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

Источник в сети iPort подтвердил газете информацию о гибели Андрея Годунова, ему было 48 лет. Слонский погиб в возрасте 54 лет.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, что делать в Хибинах без лыж.