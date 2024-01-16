Мальчик, шарф которого засосало в механизм на горлоныжном курорте, вышел из комы

В Челябинске шестилетний мальчик, чей шарф засосало в механизм на горнолыжном курорте, вышел из комы. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, ребенок вышел из комы, пришел в сознание и самостоятельно дышит. Сообщается, что медики дают положительные прогнозы относительно его восстановления.

До этого, 13 января, стало известно, что мальчик впал в кому. Ребенок находился в реанимации.

Инцидент произошел на одном из местных горнолыжных курортов. Семья с ребенком приехала туда из Кургана, чтобы отдохнуть. Мальчик поднимался с инструктором, но в конце упал. В результате его шарф затянуло в подъемник и мальчику перекрыло доступ к кислороду.

Ранее в Перми женщину засосало в эскалатор торгового центра.