В студии ЭИСИ на выставке «Россия» запустили новую программу «Женский взгляд»

Главной темой первого выпуска новой еженедельной программы «Женский взгляд», запущенной в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, стало развитие местного самоуправления в России. Об этом сообщили в пресс-службе ЭИСИ.

Ведущей программы стала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. Гостями первого эфира — глава администрации Мелитополя Галина Данильченко и руководитель администрации Читы Инна Щеглова.

В ЭИСИ отметили, что программа «Женский взгляд» запущена в тот момент, когда на площадке ВДНХ проходит форум «Малая Родина — сила России», объединяющий глав муниципальных образований страны.

Выступивший на этом мероприятии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что ключевым инструментом оценки эффективности работы власти является обратная связь от граждан.

«Главным измерителем результатов работы является оценка людей и ничто другое. На мой взгляд, одним из ключевых показателей, который показывает, насколько эффективно работает тот или иной орган государственной или муниципальной власти, является мнение людей», — заявил Сергей Кириенко.

Ведущая «Женского взгляда» Дарья Кислицына рассказала, что участниками программы станут представительницы политических профессий и общественные деятели, которые будут обсуждать основные смысловые акценты и события выставки «Россия», а также другие актуальные темы.

По ее словам, программа позволит посмотреть на достижения страны глазами женской аудитории и увидеть в выставке и результатах развития России новые грани.

«В числе таких результатов — качественная трансформация муниципального уровня власти, ставшая возможным благодаря акцентированному вниманию со стороны федерального центра. Очевидно, что имеет и позитивные эффекты для жителей, так как местный уровень власти стал более близким, открытым и эффективным», — добавила Кислицына.

Гости первой программы отметили, что выставка «Россия» стала для них источником позитивных эмоций, важного опыта и полезных знаний о других регионах. По их мнению, залогом результативной работы муниципальных образований РФ может быть только безусловная вовлеченность и открытость управленцев.

Студия ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» стала площадкой для обсуждения современной повестки и презентаций собственных исследований института.