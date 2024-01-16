Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У самолета авиакомпании «Якутия» во время взлета разрушилось шасси

В Якутске при вылете из аэропорта у самолета разрушилось шасси

close
100%
Shutterstock

В Якутии после взлета воздушного судна на взлетно-посадочной полосе обнаружили фрагменты шасси. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Детали нашли после того, как самолет компании «Якутия», следовавший из Якутска в Москву, поднялся в небо. По предварительной информации, при взлете у Boeing 737-800 произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси.

Самолет приземлился в аэропорту столицы без каких-либо проблем.

На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. Специалисты проверят, исполняли ли перевозчики законодательство о безопасности полетов. При необходимости будут приняты меры.

Ранее самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами