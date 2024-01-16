У самолета авиакомпании «Якутия» во время взлета разрушилось шасси

В Якутии после взлета воздушного судна на взлетно-посадочной полосе обнаружили фрагменты шасси. Об этом сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Детали нашли после того, как самолет компании «Якутия», следовавший из Якутска в Москву, поднялся в небо. По предварительной информации, при взлете у Boeing 737-800 произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси.

Самолет приземлился в аэропорту столицы без каких-либо проблем.

На ситуацию обратили внимание в транспортной прокуратуре. Специалисты проверят, исполняли ли перевозчики законодательство о безопасности полетов. При необходимости будут приняты меры.

Ранее самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.