В РАНХиГС оценили массовую драку своих студентов около KFC

Полиция установила личности студентов РАНХиГС, которые устроили массовую драку на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

«Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии. За подробностями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе учебного заведения.

В РАНХиГС не уточнили, грозит ли исключение участникам драки. Там также не стали разглашать подробности о состоянии пострадавших учащихся.

Конфликт между студентами РАНХиГС случился в понедельник, 15 января, около ресторана KFC на Волгоградском проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Всего в драке участвовало более десяти человек, утверждает издание. Двое из них получили ножевые ранения и попали в больницу. Практически все участники конфликта оказались несовершеннолетними.

Ранее в Москве задержали 24 участников массовой драки из Средней Азии.