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В Севастополе подъезд многоквартирного дома почти два месяца живет без крыши после шторма

В Севастополе жильцы дома почти два месяца живут без крыши после шторма

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Shutterstock

В Севастополе жители подъезда многоквартирного дома почти два месяца живут без крыши, которую сорвало во время шторма. Об этом сообщает «Севкор».

По информации издания, во время шторма 26 ноября с десятиэтажного дома на проспекте Победы 2Б сорвало крышу. С тех пор проживающие в одном из подъездов люди живут без крыши — квартиры на верхнем этаже затапливает, а температура в жилищах опустилась до 14 градусов тепла.

«Общая площадь уничтоженной кровли составила порядка 100 метров квадратных, а поврежденной — около 200 метров квадратных. То есть над всем первым подъездом вообще нет кровли», — рассказала жительница квартиры на верхнем этаже, передает «Севкор».

Отмечается, что проведенные управляющей компанией работы по временной гидроизоляции кровли оказались неэффективными. Сроки починки крыши жильцам на данный момент неизвестны, сообщает издание.

Ранее глава Крыма оценил ситуацию с выплатами пострадавшим от шторма.

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