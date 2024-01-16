В Севастополе подъезд многоквартирного дома почти два месяца живет без крыши после шторма

В Севастополе жители подъезда многоквартирного дома почти два месяца живут без крыши, которую сорвало во время шторма. Об этом сообщает «Севкор».

По информации издания, во время шторма 26 ноября с десятиэтажного дома на проспекте Победы 2Б сорвало крышу. С тех пор проживающие в одном из подъездов люди живут без крыши — квартиры на верхнем этаже затапливает, а температура в жилищах опустилась до 14 градусов тепла.

«Общая площадь уничтоженной кровли составила порядка 100 метров квадратных, а поврежденной — около 200 метров квадратных. То есть над всем первым подъездом вообще нет кровли», — рассказала жительница квартиры на верхнем этаже, передает «Севкор».

Отмечается, что проведенные управляющей компанией работы по временной гидроизоляции кровли оказались неэффективными. Сроки починки крыши жильцам на данный момент неизвестны, сообщает издание.

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