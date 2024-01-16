Жительница Воронежа рассказала о первых минутах после падения украинского дрона

Жительница одного из домов по улице Тепличная в Воронеже, где упали украинские беспилотники, рассказала о первых минутах инцидента. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Ирины, она живет в доме неподалеку от того, в который прилетело сбитое устройство. Поначалу она думала, что повреждена котельная.

«Конечно, было очень страшно, сильный-сильный удар, как взрыв ракеты... Мы посмотрели в окна: люди бегут... <...> «Скорая» приехала, полиция приехала, люди стекаются, смотрят на этот дом», — сказала женщина.

Она отметила, что проверить обстановку вышел ее сын. Когда он вернулся, то сказал, что обломки попали в окна квартиры на восьмом этаже. После случившегося семьи, которые живут в поврежденном доме, вывели и посадили в автобус, а затем отвезли к месту временного размещения.

В ночь на 16 января над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

При атаке дронов на город пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков, однако ее жизни ничего не угрожает.

Жильцы поврежденных от атаки украинских беспилотников домов в Воронеже не остались в пункте временного размещения (ПВР) в школе №84. По словам директора образовательного учреждения Сергея Горлова, пострадавшие жители зарегистрировались в школе, им предложили размещение, но они отказались, потому что у них есть возможность пожить у родственников.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.