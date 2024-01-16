Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербургский подросток впал в кому после падения с высоты

«Фонтанка»: в Петербурге подросток упал с высоты и впал в кому

close
100%
Shutterstock

В Петербурге подросток, упавший с высоты, попал в реанимацию и впал в кому. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 16 января в Калининском районе. Прохожие обнаружили несовершеннолетнего юношу в десяти метрах от дома. Ему вызвали скорую помощь.

Предварительно, 15-летний подросток упал с высоты восьмого этажа, сообщает «Фонтанка». Медики диагностировали у него тяжелейшие повреждения. Несовершеннолетний получил травмы грудной клетки, рук, ног, пострадало правое легкое — ушиб, гемопневмоторакс, есть разрывы внутренних органов. Также у несовершеннолетнего обнаружили перелом позвоночника и другие повреждения.

«Сейчас подросток в реанимации. В коме. Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии», — сообщили в СПбГПМУ, где находится несовершеннолетний, передает издание.

Ранее в Красноярске подросток на тюбинге сорвался с обрыва 15-метровой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами