Петербургский подросток впал в кому после падения с высоты

В Петербурге подросток, упавший с высоты, попал в реанимацию и впал в кому. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 16 января в Калининском районе. Прохожие обнаружили несовершеннолетнего юношу в десяти метрах от дома. Ему вызвали скорую помощь.

Предварительно, 15-летний подросток упал с высоты восьмого этажа, сообщает «Фонтанка». Медики диагностировали у него тяжелейшие повреждения. Несовершеннолетний получил травмы грудной клетки, рук, ног, пострадало правое легкое — ушиб, гемопневмоторакс, есть разрывы внутренних органов. Также у несовершеннолетнего обнаружили перелом позвоночника и другие повреждения.

«Сейчас подросток в реанимации. В коме. Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии», — сообщили в СПбГПМУ, где находится несовершеннолетний, передает издание.

Ранее в Красноярске подросток на тюбинге сорвался с обрыва 15-метровой.