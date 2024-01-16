В Кремле назвали «хлебом правительства» вопрос о возможном запрете на экспорт бензина

Кремль считает, что вопросы, связанные с возможным запретом на продажу бензина за рубеж, следует задавать правительству. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Вы можете позвонить в правительство и спросить. Некорректно будет, если мы будем это комментировать, это все-таки хлеб правительства», — ответил Песков на вопрос о том, действительно ли правительство рассматривает возможность запрета на экспорт бензина.

15 января «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников сообщил, что кабинет министров РФ может запретить поставки бензина за границу из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижнем Новгороде. В материале отмечалось, что компания «Лукойл» уже прекратила экспорт топлива и обратилась за помощью в решении проблемы к другим профильным компаниям.

При этом источник ТАСС в правительстве заявил агентству, что кабмин пока не рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина.

Ранее против дочерних компаний «Лукойла» завели дела за высокие цены на некоторых заправках.