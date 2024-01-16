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Театр в Пермском крае отменил ряд спектаклей из-за холода в здании

Березниковский драмтеатр сократил репертуар из-за холода на сцене

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Depositphotos

В Березниках театр отменил часть запланированных на январь спектаклей из-за холода в зрительном зале. Об этом говорится в сообщении официальной группы театра во «ВКонтакте».

«Дорогие зрители, к сожалению, из-за низкого температурного режима на сцене, мы не включили в репертуар на январь следующие спектакли: «Бог ездит велосипеде», «Тартюф», «Папа», «12 обезьян», «За белым кроликом», «Старший сын»», — предупредили представители учреждения в конце декабря.

Несколько постановок, которые все же оставили в расписании, пришлось перенести. Так, спектакль «Голубая стрела», назначенный на утро 5 и 6 января, актеры играли днем «из-за ухудшения погодных условий».

В комментариях зрители отмечали, что здание театра давно нуждается в капитальном ремонте, так как система отопления уже не справляется с аномальными температурами.

Ранее в Свердловской области люди вышли к зданию администрации из-за холода в домах.

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