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Комплексная проверка системы оповещения прошла в Белгороде

Комплексная проверка системы оповещения прошла в Белгороде после атак дронов ВСУ

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Shutterstock

Комплексная проверка системы оповещения населения прошла в Белгороде 16 января. Об этом сообщает РИА Новости.

В городе с 10.20 по 10.23 (совпадает с мск) звучала сирена. Потом из микрофонов раздалось: «Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!»

В оперативном штабе по Белгородской области сообщили, что проверка систем проводится во всех муниципалитетах региона. Она должна была подтвердить, что различные каналы передачи экстренной информации работают слаженно.

Также население будут предупреждать посредством уличных громкоговорителей, СМС, push-уведомлений, автотранспорта с сигнальными громкоговорящими установками.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 января перехватили в сумме 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Воронежской и Белгородской областями России.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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