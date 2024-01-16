В Нижнем Новгороде более 10 человек госпитализировали с ожогами после коммунальной аварии

В Нижнем Новгороде произошла коммунальная авария с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел на Славянской улице. Асфальт залило большим количеством кипятка. По словам очевидцев, пешеходов сносит потоком воды.

В результате 11 человек получили ожоги. Всех пострадавших доставили в больницу, им оказали всю необходимую помощь. О том, насколько серьезные травмы диагностировали у пешеходов, не сообщается. На фото очевидцев заметно, что многим наложили повязки на ноги.

На месте коммунальной аварии машина провалилась в люк. Специалистам пришлось вытаскивать автомобиль с помощью троса.

На данный момент коммунальные службы устраняют аварию.

Ранее в Липецке женщина получила ожоги ягодиц от взорвавшейся под ней петарды.