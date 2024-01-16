Песков отказался комментировать сообщения о здоровье Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать сообщения о здоровье главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, которые появились накануне в соцсетях. Об этом он сказал во время брифинга.

«Я не считаю уместным этот вопрос. Это личная информация о состоянии здоровья. Мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать. В любом случае мы желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвире Сахипзадовне», — заявил пресс-секретарь.

До этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей болезни.

Слухи о болезни Кадырова начали распространяться 15 сентября. Как утверждал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, у Киева «есть информация» о якобы тяжелом состоянии Кадырова. При этом Юсов заявлял, что «речь идет не о ранениях», а о «системных проблемах со здоровьем», добавив, что детали нуждаются в уточнениях.

Позже украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на неназванные источники в чеченской диаспоре сообщило, что он якобы пребывает в коме «уже несколько дней» и был доставлен самолетом в Москву, где врачи «ничем не смогли помочь». На фоне сообщений о проблемах со здоровьем Кадыров опубликовал видео, где гуляет под дождем.

Ранее стало известно о состоянии лечащегося от рака актера Владимира Ильина.