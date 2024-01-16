Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на сообщение об ограничениях для россиян в китайских банках

Песков не стал комментировать новость об ограничениях для россиян в банках КНР

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

В Кремле отказались комментировать статью Bloomberg о том, что в Китае некоторые банки ужесточили ограничения для клиентов из России. На соответствующий вопрос журналиста на брифинге ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом отдельном случае реализуются отдельные каналы, системы, это весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжит развивать отношения с Китаем, поскольку это важный стратегический партнер страны. Он отметил, что РФ и Китай уже перешагнули отметку в $200 млрд по объему торгово-экономического сотрудничества.

О том, что два китайских банка ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы наложения вторичных санкций США, агентство Bloomberg сообщило 16 января. Источники издания утверждают, что указанные банки инициировали проверки своего российского бизнеса, хотят разорвать связи с клиентами из санкционного списка, а также прекратить оказывать услуги оборонному сектору РФ.

Ранее Пекин заявил, что готов содействовать решению кризиса на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами