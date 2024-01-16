В Кремле отреагировали на сообщение об ограничениях для россиян в китайских банках

В Кремле отказались комментировать статью Bloomberg о том, что в Китае некоторые банки ужесточили ограничения для клиентов из России. На соответствующий вопрос журналиста на брифинге ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств, компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом отдельном случае реализуются отдельные каналы, системы, это весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Россия продолжит развивать отношения с Китаем, поскольку это важный стратегический партнер страны. Он отметил, что РФ и Китай уже перешагнули отметку в $200 млрд по объему торгово-экономического сотрудничества.

О том, что два китайских банка ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов из-за угрозы наложения вторичных санкций США, агентство Bloomberg сообщило 16 января. Источники издания утверждают, что указанные банки инициировали проверки своего российского бизнеса, хотят разорвать связи с клиентами из санкционного списка, а также прекратить оказывать услуги оборонному сектору РФ.

Ранее Пекин заявил, что готов содействовать решению кризиса на Украине.