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Студенты РАНХиГС устроили массовую драку и поножовщину около общежития в Москве

В Москве подрались студенты РАНХиГС, в больницу попали двое с ножевыми ранениями

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве студенты устроили массовую драку неподалеку от своего общежития на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Конфликт между двумя компаниями молодых людей произошел 15 января. Как рассказал один из участников драки, он и его приятели стояли рядом с KFC, когда к ним подошел неизвестный. Он грубо потребовал у студентов угостить его сигаретой, те в грубой форме отказали незнакомцу. После этого началась потасовка, в которой приняли участие более 10 человек. По имеющейся информации, большинство участников драки оказались студентами РАНХиГС. Двое из них получили ножевые ранения, им потребовалась медицинская помощь.

В результате полиция задержала 11 человек, и только один из задержанных уже достиг совершеннолетия. На всех составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, по факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в центре Санкт-Петербурга 11 уроженцев Узбекистана подрались из-за соотечественницы.

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