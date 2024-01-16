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Россиянка под видом лекарства давала 11-летнему сыну мефедрон

На Кубани женщина давала 11-летнему сыну наркотики вместо болеутоляющего

В Краснодарском крае 33-летняя женщина склоняла сына к употреблению наркотиков. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии правоохранителей, россиянка под видом лекарства от боли давала 11-летнему мальчику вещество, содержащее мефедрон. Помимо этого, женщина склоняла мальчика к курению запрещенных веществ. Также стало известно о том, что россиянка давала наркотики дочери подруги.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ. Сама подсудимая вину не признала.

Мать приговорили к лишению свободы на 12 лет. Их она проведет в колонии общего режима. Ребенка передали родственникам по решению суда.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.

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