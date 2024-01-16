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Россиянам объяснили, как действовать при задержке зарплаты

Эксперт МФП Захаренкова: при задержке зарплаты можно потребовать компенсацию

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Depositphotos

Работники, которым задерживают выплату заработной платы, могут обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она есть в их организации, в профсоюз, государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Если задержка зарплаты произошла на срок более 15 дней, сотрудник имеет право приостановить работу. Для этого нужно написать соответствующее заявление и передать его начальнику. В случае задержки оплаты труда сотрудник может потребовать компенсацию.

«Ее размер составляет не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки», — уточнила Захаренкова.

Работодателю, который задерживает оплату труда подчиненных, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, предупредила эксперт.

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау до этого говорил, что государству необходимо обязывать бизнес индексировать зарплаты, чтобы решить проблемы, связанные с отсутствием требуемого количества кадров. Он подчеркнул, что компании должны думать не о том, как сэкономить на оплате труда, а о том, как оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность своей работы.

Ранее в России зафиксировали рост средней предлагаемой зарплаты.

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