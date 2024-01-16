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Студента из Томска будут судить по делу о госизмене

Студент из Томска стал фигурантом дела о госизмене за серию компьютерных атак

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

18-летнего студента-программиста из Томска будут судить по делу о госизмене. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, молодой человек провел серию компьютерных атак на информационные ресурсы городской администрации и Томского политехнического университета.

Журналисты отмечают, что студент получил задание от представителя украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad в начале 2023 года. Компьютерные атаки он совершил в январе и марте из своей квартиры, а 26 октября в его отношении возбудили уголовное дело.

До этого УФСБ по Удмуртской Республике возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении жительницы Ижевска в связи с ее вступлением в запрещенную в России украинскую организацию. Если вину гражданки РФ признают, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

А в Санкт-Петербурге суд признал виновной женщину, которая скрыла от правоохранительных органов информацию о подготовке ее знакомым поджога военного комиссариата.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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