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Обвиняемого в мошенничестве чиновника выпустили из СИЗО

Экс-врио зампреда Забайкалья Игоря Дубровина отпустили из СИЗО

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rsv.ru

Бывшего врио зампредседателя правительства Забайкалья Игоря Дубровина, которого обвиняют в мошенничестве, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дубровин был задержан в Чите 14 декабря по подозрению в хищении в особо крупном размере и спустя два дня арестован до 27 февраля решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Защитник подсудимого подал на постановление апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сегодня суд рассмотрел материалы дела и изменил меру пресечения обвиняемому на запрет определенных действий», — указано в решении суда.

До работы в правительстве Забайкальского края Дубровин занимал должности в правительстве Свердловской области с 2017 по 2020 год.

В конце декабря 2023 года бывший временно исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкалья Игорь Дубровин получил отклонение апелляции по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее был задержан бывший гендиректор челябинского радиозавода «Полет».

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