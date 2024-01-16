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Врач рассказала, как правильно выбирать рыбные консервы

Врач Кашух: при выборе рыбных консервов важно осмотреть банку

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Depositphotos

В рыбных консервах сохраняются многие полезные питательные вещества, в том числе омега-3, поэтому их не стоит избегать. О том, как правильно выбирать такой продукт, Pravda.Ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Потенциальная опасность рыбных консервов состоит в том, что в них часто содержится много соли, сахара и масла. При выборе продукта в магазине рекомендуется отдавать предпочтение тем, в которых содержание таких добавок минимально. А если опасения все равно остаются, можно перед употреблением промыть содержимое банки водой, чтобы смыть лишнее», — отметила врач.

Перед покупкой важно осмотреть банку консервов на наличие механических повреждений и вздутия стенок, а также встряхнуть банку. Если при последнем действии появился булькающий звук, в консервах содержится больше воды, чем рыбы, предупредила эксперт. Помимо этого, стоит изучить информацию о сроке годности продукта и проверить адрес производства. Лучше, чтобы консервы производили вблизи моря.

Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова до этого говорила, что яйцами, молочными и мясными продуктами отравиться проще всего. Также, по ее словам, особого внимания требуют домашние консервы и маринады.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления и сухпайки.

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