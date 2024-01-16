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Иран продлил тюремный срок нобелевскому лауреату и правозащитнице Мохаммади

WP: Иран продлил тюремный срок лауреату Нобелевской премии Наргес Мохаммади

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Reuters

Власти Ирана продлили еще на 15 месяцев тюремный срок обладательнице Нобелевской премии мира и правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом сообщает The Washington Post.

Семья Мохаммади сообщила в социальных сетях, что женщину обвиняют в «распространение пропаганды против режима Исламской Республики».

Мохаммади поддерживала протесты в Иране, прошедшие в 2022 году в стране на фоне избиения так называемой полицией нравов 22-летней Махсы Амини за неправильное ношение хиджаба.

По данным WP, в годовщину того дня, когда Амини не стало, Мохаммади и другие женщины-заключенные устроили акцию протеста в печально известной иранской тюрьме Эвин и сожгли головные платки.

Последний приговор Мохаммади является пятым по счету с марта 2021 года. В общей сложности правозащитнице предстоит провести в иранской тюрьме 12 лет и три месяца. Также она получит 154 удара плетью и различные социальные и политические запреты, сообщили члены семьи активистки. Впервые ее арестовали в 2011 году.

10 декабря 2023 года в столице Норвегии Ослов состоялось вручение Нобелевской премии мира за 2023 год, награда была присуждена Наргес Мохаммади. Ввиду того, что правозащитница в этот момент находилась в тюрьме, премию забрали ее дети, 17-летние близнецы Али и Киана Рахмани.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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