В Петербурге неизвестные избили молодых людей, их отказались признавать потерпевшими

СК отказался возбуждать уголовное дело по факту драки, произошедшей в Санкт-Петербурге пять месяцев назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

14 сентября к компании молодых людей, стоявших около клуба на Московском проспекте, подошли двое неизвестных. Незнакомцы стали агрессивно себя вести, угрожать мужчинам, а затем принялись избивать их, потребовали деньги и заставили сказать на камеру, что пострадавшие не имеют к нападавшим претензий. У жертв диагностировали травмы разной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, переломы лица, выбитый зуб, раны и ушибы.

Однако правоохранители не спешили расследовать происшествие и отказались возбуждать уголовное дело. Потерпевшим признали только одного из пострадавших — того, кто успел перевести злоумышленникам деньги. Юноше, оказавшемуся в реанимации, этого статуса не дали.

«Полиция считает, что не было вымогательства и никакой угрозы не было. То, что нас избили, они тоже не хотят к делу прикладывать», — говорит его знакомый.

Адвокат пострадавших также пожаловался на бездействие сотрудников полиции. Прокуратура уже удовлетворила жалобу защитника, но даже после этого дело возбуждено не было. Жертвы избиения самостоятельно нашли нападавших в социальных сетях и передали их данные следователю. К настоящему времени задержан лишь один подозреваемый, а второго полицейские, по словам пострадавших, якобы «не ищут».

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы.