Россиянам назвали три способа меньше платить за электроэнергию

Россияне могут сэкономить на оплате счетов за электроэнергию, если установят двухфакторный счетчик. Об этом «Москве 24» рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Он пояснил, что такой счетчик подсчитывает потребление электроэнергии по дневному (с 07:00 до 23:00) и ночному (с 23:00 до 07:00) тарифам.

«Если установить двухтарифный счетчик и готовить пищу, гладить одежду электрическим утюгом и пользоваться другими электроприборами после 23:00, то счет за электроэнергию будет гораздо меньше. Другое дело, что это подойдет только людям, ведущим ночной образ жизни», — сказал эксперт.

Помимо этого, в целях экономии можно заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие, которые будут потреблять меньше электроэнергии. Еще один способ — отключение неиспользуемых электроприборов из розетки. Крохин пояснил, что бытовые приборы, которые имеют режим ожидания, например, телевизор, кондиционеры, потребляют электричество даже в том случае, если вы ими не пользуетесь.

Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов до этого говорил, что сэкономить на оплате ЖКУ можно, если отказаться от ненужных услуг. Так, например, можно отключить радиоточку, телевизионную антенну и городской телефон, если они не используются.

Ранее в правительстве РФ пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ.