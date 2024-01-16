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Во Владивостоке 10-летняя девочка провалилась под лед, пытаясь достать упавшие ключи

Во Владивостоке школьница провалилась под лед

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Pixabay

Школьница из Владивостока оказалась подо льдом после того, как пошла с друзьями на прогулку у озера. Об этом сообщает Newsbox24.tv.

Инцидент произошел в Мингородке. Дети решили покататься на коньках по льду, но у десятилетней девочки не было коньков, поэтому она была в сапогах.

Во время прогулки ребенок уронил ключи на лед и решил пройти за ними. Когда девочка сделала несколько шагов, лед под ней треснул. В результате школьница оказалась в воде.

Брат девочки стал кричать, чтобы привлечь внимание взрослых, но у него это не получилось, поэтому дети своими силами вытащили подругу из воды.

По словам бабушки школьницы, на озере нет никаких информационных щитов, предупреждающих об опасности. Тем временем дети продолжают гулять на этой территории.

Ранее в Курской области школьница провалилась в дыру в полу школы.

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