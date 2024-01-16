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Россиянам объяснили, как на 100% защититься от кори

Глава Роспотребнадзора по РТ Патяшина: прививка защитит от кори на 100%

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100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Защититься от кори можно только с помощью прививки, при этом делать ее нужно в течение 72 часов с момента, когда человек оказался в очаге заболевания. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала руководитель Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Она пояснила, что эффективность прививки не будет стопроцентной, если не уложиться в этот временной промежуток.

«Ни влажные уборки, ни проветривание, ни частое мытье рук от кори не страхуют и не защищают, это очень устойчивая, заразная инфекция. Единственный способ защиты — двукратная прививка. Вакцинация позволяет сформировать устойчивый иммунитет к инфекции. <...> Очень просим, чтобы родители и взрослые не отказывались от вакцинации против кори, потому что нет другой защиты», — сказала Патяшина.

По ее словам, пациенты, которые в детстве прошли вакцинацию от кори, получают пожизненный иммунитет. Однако если человек не знает свой прививочный статус, важно обратиться в поликлинику по месту жительства и сделать прививку, если обнаружится ее отсутствие.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит» корью. Она уточнила, что те вирусы кори, которые циркулируют в России, были завезены в страну из 16 разных государств. Всего было зарегистрировано 123 случая завоза с последующим распространением. По ее словам, это большие цифры.

Ранее врач объяснила, почему в России возник дефицит ряда вакцин.

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