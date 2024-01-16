В Крыму арестовали мужчину, который вымогал у нотариуса деньги «на финансирование ВСУ»

В Крыму задержали и арестовали мужчину, который требовал у нотариуса крупную сумму якобы для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, 43-летнего подозреваемого задержали в Симферополе сотрудники Росгвардии вместе с ФСБ.

По предварительным данным, злоумышленник требовал деньги якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса, угрожая ей физическим насилием. В доме у подозреваемого прошли обыски. Силовики изъяли мобильные телефоны, сим-карты, наличные в рублях и иностранной валюте, а также документы задержанного.

На мужчину завели уголовное дело за вымогательство. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Федеральная служба безопасности России обнаружила в Мариуполе документы, свидетельствующие о том, что «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) финансировали Вооруженные силы Украины. Сотрудники нашли более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы с информацией о причастности организации к финансированию ВСУ.

Ранее против жительницы Ижевска возбудили дело за членство в украинской организации.