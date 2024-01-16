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Москвичам перечислили отрасли с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

«Работа.ру»: москвичам без опыта работы предлагают зарплату в 100 тысяч рублей

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Shutterstock

Наибольшее число вакансий в Москве и Московской области с зарплатой свыше 100 тыс. рублей предлагают работникам без специальной подготовки и опыта, их доля составляет 32%. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты сервиса «Работа.ру».

Эксперты уточнили, что часто итоговая зарплата в таких вакансиях зависит от результата работы, например количества заключенных сделок, выполненных поездок или заказов. На втором месте с такой зарплатой оказалась отрасль транспорта и логистики, она занимает 30% от всех предложений работы. Далее идут производственный и агропромышленный секторы (17% вакансий), строительство и недвижимость (10%) и сфера торговли (8%).

Заместитель гендиректора сервиса, операционного директора сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков отметил, что дефицит кадров и низкая безработица в России приводит к росту спроса на сотрудников. Ежегодно в стране увеличивается число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей, потому что это один из главных инструментов в привлечении работников, уточнил эксперт. При этом, по его мнению, в 2024 году для россиян будет замедление темпов роста зарплат.

В конце декабря исследование сервиса «Авито Работа» показало, что в России в 2023 году больше всего выросли зарплаты у строителей, наладчиков и официантов. Так, например, доход у строителей в среднем стал больше на 69%. Средняя заработная плата составляет более 82 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы переехать в другой город ради работы.

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