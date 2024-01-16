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Врачи назвали признаки, по которым можно отличить обычную забывчивость от деменции

Невролог Тамадаева: у обычной забывчивости и начала деменции разные признаки

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Shutterstock

Люди часто сталкиваются с забывчивостью, однако иногда она усугубляется и, начинаясь с мелочей, перетекает в серьезные проблемы. Важно отличать забывчивость из-за накопленной усталости от симптома заболевания. Определить состояние, когда проблемы с памятью выходят за пределы нормы можно по определенным признакам, рассказала врач-невролог Видновской КБ Минздрава МО Написат Тамадаева в беседе с Общественной Службой Новостей.

У человека не просто плохая память, а первые признаки деменции, если он забывает не только мелочи, но и важные события, не может сосредоточиться, часто теряется нить разговоров и плохо соображает, пояснила врач. Также к признакам болезни относятся состояния, когда человек сложно улавливает сюжеты книг или фильмов, постоянно задает одни и те же вопросы, не может сам принимать решения, что-то планировать и изучать, а также вдруг стал тяжело справляться с обычными задачами.

«Поводом для тревоги должны стать нарушения функции речи и письма: например, если путаются слова, меняются местами слоги, портится способность выражать мысли, — добавила Тамадаева. — При появлении хотя бы двух или трех подобных симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу».

К причинам, по которым может удушаться работа мозга и память она отнесла нервное истощение, стрессовые ситуации, депрессию, хроническую нехватку сна. Также память страдает из-за алкоголя, наркотиков, перенесенного наркоза и некоторых препаратов – к примеру, седативных или антидепрессантов. В этом случае после завершения курса лечения память должна восстановиться.

Помимо травм и заболеваний, на мозговую активность также влияют нехватка витаминов группы B (фолиевой, никотиновой кислот) и важных питательных веществ, например, углеводов.

Напомним, также врачи считают, что абдоминальное ожирение приводит к болезни Альцгеймера и деменции. Также на мышление и память влияют генетическая предрасположенность уровень кортизола и другие признаки.

Ранее ученые выяснили, как Одинокие пожилые люди могут снизить риск развития деменции.

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