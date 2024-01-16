Хирурги ЯНАО прооперировали мальчика с 17 магнитами в желудке и кишечнике

Врачи Ямала прооперировали ребенка, который проглотил 17 магнитных шариков. Об этом сообщает Департамент здравоохранения ЯНАО.

Изначально медики подозревали у двухлетнего мальчика коронавирус, но во время обследований в Ноябрьской городской больнице у него нашли детали от магнитного конструктора. Часть элементов осталась в желудке, остальные прошли в кишечник и проделали отверстия в органах.

Врачи оперативно прооперировали ребенка. Во время манипуляции из пациента извлекли шарики и зашили отверстия. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо.

По словам хирурга, проводившего операцию, подобные конструкторы опасны для маленьких детей. Даже два магнита могут существенно навредить ребенку.

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