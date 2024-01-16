В России появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе прописано, что соответствующее звание введено в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны.

Указ вступил в силу с 16 января 2024 года.

Ранее на выставке «Россия» прошел форум «Малая Родина — сила России», в котором приняли 7,5 тыс. муниципальных служащих. Они обсудили значимость муниципального уровня власти.

В ходе мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал муниципальную службу «не просто работой, а служением».

На прошлой неделе сообщалось, что депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, которые имеют в определенных профессиях значительный трудовой стаж.

Изначально звание «Ветеран труда» было учреждено в СССР для награждения за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Но сейчас, отметила Лантратова, концепция присвоения этого статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность.

Ранее Путин присвоил почетные звания воинским формированиям.