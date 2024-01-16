Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России появилось звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

Путин своим указом ввел звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе прописано, что соответствующее звание введено в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы страны.

Указ вступил в силу с 16 января 2024 года.

Ранее на выставке «Россия» прошел форум «Малая Родина — сила России», в котором приняли 7,5 тыс. муниципальных служащих. Они обсудили значимость муниципального уровня власти.

В ходе мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал муниципальную службу «не просто работой, а служением».

На прошлой неделе сообщалось, что депутат Госдумы РФ Яна Лантратова в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предложила распространить звание «Ветеран труда» на всех лиц, которые имеют в определенных профессиях значительный трудовой стаж.

Изначально звание «Ветеран труда» было учреждено в СССР для награждения за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Но сейчас, отметила Лантратова, концепция присвоения этого статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность.

Ранее Путин присвоил почетные звания воинским формированиям.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами