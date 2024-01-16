На Сахалине кровля торгового центра рухнула под тяжестью снега

В Сахалинской области в торговом центре обрушилась крыша. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на администрацию района.

Инцидент произошел в Корсакове, на Нагорной улице. Известно, что конструкция упала ночью. Причиной стало большое количество снега на кровле. Крыша не выдержала нагрузку. Пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент кровлю расчищают от осадков. По словам представителей администрации, собственник здания самостоятельно разберется с предпринимателями, чья деятельность пострадала от схода снега.

Ранее в детском саду Челябинской области рухнула крыша.