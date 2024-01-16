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В Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного

В Хабаровске стая собак напала на бездомного мужчину и загрызла его

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Depositphotos

По информации прокуратуры Хабаровского края, бездомные собаки напали на мужчину на улице Айвазовского в Хабаровске. Об этом пишет РИА Новости.

На помощь пострадавшему пришли прохожие. Они вызвали медиков на место ЧП. В машине «скорой» врачи не смогли спасти 38-летнего мужчину.

Другие подробности инцидента на текущий момент неизвестны.

Прокуратура района проводит проверку и оценку работы должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что жительницу Воронежа по пути на работу чуть не растерзали бродячие собаки. В результате россиянка получила раны спины, правой руки, правой ноги и бедра. Медикам пришлось зашивать часть из них. Также бродячие животные разорвали шубу и сапоги пострадавшей.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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