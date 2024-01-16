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Музей космонавтики закроется на ремонт

Музей космонавтики закроется на ремонт с 5 по 8 февраля

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Музей космонавтики в Москве временно закроется на ремонт с 5 по 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС.

Уточняется, что в конце января в музее начнутся ремонтные работы, а с 22 января по 4 февраля будет открыт первый зал «Утро космической эры» и кинозал. В период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт для посещения.

Отмечается, что в режиме ограниченной экспозиции будет действовать сниженная цена на входные билеты: 250 рублей — стандартный, 175 рублей — льготный. Для посетителей будут открыты вводный зал с выставкой космической филателии «Космос под увеличительным стеклом», «Утро космической эры», кинозал, «Творцы космической эры» и зал с картинами дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.А. Леонова.

10 января председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что во время проведения «Гостеприимного сезона» на выставке «Россия», посвященного туристскому потенциалу города на Неве, который продлился с 19 декабря по 8 января, стенд Петербурга поставил рекорд посещаемости. За три недели гостями экспозиции Северной столицы стали почти 322 тыс. человек.

Ранее Путин заявил, что родился и вырос в Эрмитаже.

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