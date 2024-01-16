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В Воронеже при атаке украинских беспилотников пострадал ребенок

Губернатор Гусев: при атаке украинских БПЛА на Воронеж пострадал ребенок

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FotograFFF/Shutterstock

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что во время атаки украинских беспилотников на Воронеж получила травмы несовершеннолетняя девочка.

«Как уточнили коллеги из МЧС, в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку», — написал глава региона.

По словам Гусева, у девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь ей оказали на месте.

До этого губернатор сообщил, что над Воронежем дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака украинских беспилотников.

14 января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области, подвергся обстрелу со стороны украинских войск.

Мэр города Горловки Иван Приходько также заявлял, что в ночь на 14 января военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт. Как он написал в своем Telegram-канале, в ходе атаки украинские военные повредили здание администрации Никитовского района.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.

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