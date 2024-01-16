Туроператоры пока не получали жалоб от туристов на Маврикии

Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, которые находятся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно сообщению организации, отмен бронирований также нет.

Как рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян агентству РИА Новости, туристы проинформированы о погодных условиях и находятся на связи со своими туроператорами.

«Все они в отелях, так как на Маврикии действует комендантский час», — сказал Мурадян.

15 января Telegram-канал Mash сообщил, что около трехсот россиян оказались в центре урагана «Белаль» в Порт-Луи на острове Маврикий. Отмечалось, что на острове сильный ливень и высокие волны. В городе введен фиолетовый уровень тревоги. По данным местного издания L'Express, власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом.

Позднее россиянка Арина рассказала «Газете.Ru», что из-за бушующего урагана «Белаль» на острове Маврикий вторые сутки очень сильные волны, некоторые из них достигали первого этажа отеля. По словам девушки, туристы сидят в своих номерах, в отелях периодически отключается свет.

Ранее в Батуми прошел ураган, который снес крыши некоторых домов.