Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном потопе

В связи с ожидаемыми паводками на территории Краснодарского края и Крыма Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждает о высоком риске подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков. Об этом пишет РИА Новости.

Снегодождевые паводки на реках Кубани и Крыма уже превысили уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров, что увеличивает вероятность неблагоприятных последствий.

ВНИИ ГОЧС отмечает сохранение рисков подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих регионах. По оценке ученых, гидрологическая обстановка на территории России в целом соответствует сезонным нормам.

На данный момент уже около пяти тысяч домов попали в зоны подтопления на юге России.

7 января стало известно, что на севере Франции закроются несколько школ из-за наводнений. Национальные органы образования провели оценку ситуации. По ее результатам было решено, что 16 школ, которые пострадали от наводнений, не смогут принять учеников.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.