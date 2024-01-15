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Россиянин с инвалидностью 32 года жил в замусоренной квартире в окружении 29 кошек

Mash Siberia: в Томске инвалид 32 года жил в захламленной квартире

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Телеграм-канал Mash Siberia

В Томске благодаря волонтерам-зоозащитникам из захламленной квартиры спасли мужчину-инвалида, который жил в окружений 29 кошек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

42-летний житель Томска более 30 лет прожил в замусоренной квартире, с 1998 года мужчина не заходил на кухню и находился среди фекалий двух десятков домашних кошек.

Инвалида обнаружили волонтеры-зоозащитники, которые узнали о бедственном положении сибиряка. По словам мужчины, дом начала захламлять его мать еще в начале 90-х годов, сначала он передвигался на костылях, а когда ноги ослабли мог выходить на улицу не чаще раза в год и питался раз в неделю.

Добровольцы вывезли из квартиры пять машин мусора, томича и его кошек временно переселили в частный дом, животных лечат волонтеры, мужчине помогают деньгами и продуктам неравнодушные люди.

Ранее в квартире пенсионерки с деменцией, попавшей в больницу, нашли семь кошек и слепую собаку.

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