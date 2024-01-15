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Авария привела к отключению отопления в Верховной раде Украины

Верховная рада Украины из-за аварии будет работать без отопления

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РИА «Новости»

Украинская Верховная рада из-за аварии не будет отапливаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По словам депутата, в ближайшие дни работа Рады будет проходить без отопления. Железняк объяснил такое положение дел «временной аварией с трубой».

В связи со сложившейся ситуацией, заявил Железняк, словосочетание «отмороженные депутаты» заиграло новыми красками. Поэтому осталась лишь одна надежда на «безудержную энергию» членов Рады, которая будет обогревать весь законодательный орган.

Ранее сообщалось, что в здании комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отключили свет за неуплату.

До этого центр исследований энергетики предупредил украинцев о непростом отопительном сезоне. Согласно прогнозам, зима 2023/2024 года грозит оказаться наподобие предыдущей или даже холоднее. Он также рекомендовал жителям республики запастись топливом для поддержания работы электрогенераторов.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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