«Мусолят ерунду»: жена танцора в парике ответила на обвинения в пропаганде ЛГБТ*

В Волгоградской области попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) двух мужчин, станцевавших в женской одежде на конкурсе талантов в честь старого Нового года. Жена одного из них заявила «Газете.Ru», что мужчины надели парики и женские свитера ради забавы — о пропаганде «не может быть и речи». Женщина добавила, что люди «мусолят ерунду».

«Данный образ наших мужчин был связан с праздником и забавы ради. Ни о какой пропаганде не может быть и речи. Очень жаль, что в наши дни люди цепляются за любую ерунду и мусолят ее. Сколько себя помню, всегда в этот праздник люди кем только не наряжались. С чувством юмора у людей неважно, очень жаль», — сказала она.

Как сообщил Telegram-канал Shot, двое жителей города Новоанненский Волгоградской области для конкурса талантов в честь колядок на старый Новый год переоделись в женские вещи и исполнили совместный танец. По данным канала, кто-то из местных жителей нашел в образах мужчин пропаганду ЛГБТ и потребовал обратить внимание прокуратуры на их поведение.

«Гей-пропаганда, нужно прокуратуре разобраться; Ивлеевой не хватает!», — цитирует Shot сообщение жителя Новоанненского в соцсетях.

Ранее в клипе «Город» группы «Танцев минус» нашли ЛГБТ-пропаганду.