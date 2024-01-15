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Комиссия правительства одобрила проект изъятия имущества за фейки об армии РФ

RTVI: комиссия кабмина одобрила конфискацию имущества по статье о фейках о ВС РФ

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РИА Новости

Комиссия кабинета министров РФ по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Об этом сообщает телеканал RTVI, в распоряжении которого имеется копия соответствующего документа.

Группа депутатов Государственной думы РФ предложила внести в перечень деяний, ведущих к принудительному и безвозмездному изъятию имущества в пользу государства, нарушения по статьям 280.4 и 270.3 УК. Речь идет о распространении фейков о российских войсках и призывах к деятельности, направленной против безопасности страны.

«Новая инициатива депутатов <...> подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги», — говорится в материале телеканала.

В подобных случаях у осужденных могут начать изымать непосредственные орудия преступления, включая мобильные устройства и компьютеры. Однако авторы публикации подчеркнули, что данная инициатива еще не была внесена на рассмотрение в парламент.

Журналисты указали, что правительственная комиссия безоговорочно поддержала предложение законодателей. В проект отзыва кабинета министров на инициативу не было внесено ни одного замечания к идее депутатов.

Ранее в СК РФ раскрыли количество уголовных дел, возбужденных в 2023 году по факту дискредитации армии страны.

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