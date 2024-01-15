Политолог заявил о внимании Путина к обеспечению образовательного процесса в России

Главное, что продемонстрировала сегодняшняя встреча президента России Владимира Путина и министра просвещения РФ С.С. Кравцова — это повышенное внимание главы государства к вопросам обеспечения всей необходимой инфраструктуры для образовательного процесса, а также его глубокое погружение в тему. Об этом по итогам встречи заявил член научно-методического совета РДДМ «Движение первых», доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров.

«Мы видим, что формирование современной образовательной системы, от физической инфраструктуры до педагогических кадров, фактически является одним из ключевых приоритетов актуальной и будущей государственной политики с точки зрения президента», — сказал он.

По его мнению, на это указывает в том числе то, что на подобных встречах с высшими должностными лицами Путин публично подчеркивает существующие проблемы.

«Важно понимать, что это происходит не из-за желания критиковать чью-то работу, но потому что для президента нет «запретных» тем. Обсуждения таких важных для государства вопросов, как развитие образовательной инфраструктуры, должны проходить максимально прозрачно, содержательно и конкретно. Такие обозначенные в ходе беседы проблемы, как, например, дефицит педагогических кадров в определенных образовательных дисциплинах должны обсуждаться в том числе на самом высоком уровне», — подчеркнул Майоров.

Он считает, что такой подход говорит о том, что глава государства смотрит на них, как на вызовы, которые могут и должны эффективно решать государственные институты как федерального, так и регионального уровня.

«Не просто так Путин уже несколько лет говорит о том, что в развитие национальной системы образования критически необходимо вовлекать профессиональное сообщество, работающее с молодежью различных возрастов: актуальная государственная политика невозможна без принципов соучастия и механизмов вовлечения специалистов различного уровня, не только чиновников», — добавил Майоров.

По его словам, для граждан это большой показатель в преддверии выборов президента РФ, подготовка к которым всегда активизирует дискуссии о развитии, о ее настоящем и будущем страны.

«В этом смысле прошедший Год педагога и наставника стал публичным стартом большой политической кампании, направленной на инициирование и стимулирование глобальной реформы национальной системы образования, результатом которого уже становится постепенное переосмысление и инфраструктурных, и содержательных элементов образовательного процесса», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что у этого процесса уже есть как минимум один значимый результат — ключевым ориентиром для государственной политики в настоящем и будущем является развитие человека.