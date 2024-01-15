В Абхазии могут увеличить штрафы для россиян, у которых нет автостраховки

Штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у заезжающих в страну автомобилей с номерами Российской Федерации нужно повысить до 5 тыс. руб. с нынешних 600 руб., считает заместитель директора национальной компании «Гарант-страхование» Ахра Кецба. Об этом он заявил РИА Новости.

Закон об автостраховании в республике приняли еще в 2006 году, но к его реализации приступили только спустя 16 лет. Кецбы убежден, что существующий размер штрафа не стимулирует автовладельцев к тому, чтобы страховать свои машины в Абхазии.

«Штраф за отсутствие страховки должен быть 4-5 тыс. руб. Эта сумма станет стимулом для покупки страховки, а если автовладелец попадет в дорожно-транспортное происшествие, штраф должен повышаться на 1 тыс. или 1,5 тыс. руб.», — сказал он.

По словам замдиректора национальной компании «Гарант-страхование», в 2023 году его компания застраховала около 90 тыс. автомобилей из России, из них 9,5 тыс. — в онлайн режиме. Кецба указал, что это в два раза больше, чем в 2022 году.

«Осведомленность о необходимости оформлять страховку повышается, а возможность оформить ее онлайн позволяет приобрести ее еще до прибытия в республику», — добавил он.

По информации компании, в 2023 году автомобили с российскими номерами были застрахованы на 95 млн руб.

До этого правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.

Ранее Госдума отказалась от законопроекта о признании армянских водительских прав.