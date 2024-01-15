Американское судно поразили ракетой у берегов Йемена

У берегов Йемена под ракетный обстрел попало судно, принадлежащее США. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о происшествии подтвердили военно-морские силы Великобритании. Подробности уточняются. Известно, что в американское судно попала ракета.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

14 января один из объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда подвергся удару. По информации телеканала Al Masirah, в операции приняли участие американские и британские военные самолеты.

Ранее главы МИД России и Ирана осудили удары США и Великобритании по Йемену.