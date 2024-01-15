«Единая Россия» открыла 29 штабов общественной поддержки, сообщается на сайте партии. Они появились в Амурской, Челябинской, Брянской, Курской, Пензенской, Ленинградской областях и других регионах.

Как отметила замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова на открытии штаба в Курске, штабы общественной поддержки являются не только площадками для поддержки гражданских инициатив, а также открытого диалога между властью и жителями, а очень гибким инструментом оперативной и масштабной помощи людям. По ее словм, этот инструмент может практически моментально адаптироваться под любую задачу.

В свою очередь, на открытии штаба в Ленобласти замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов подчеркнул, что «Единая Россия» создает места «политической гравитации» и приглашает туда абсолютно всех.

«Здесь найдут себя представители подрастающего поколения и более старшего возраста, чтобы обсуждать любые темы. Здесь будет та самая «точка кипения», которая поможет нам с вами создавать будущее своими руками», — отметил он.

По словам замсекретаря генсовета партии Анны Кузнецовой, сейчас, когда важна консолидация, активным жителям Пензенской области дана возможность объединить усилия. Она уточнила, что в открывшемся штабе можно встретиться с общественными организациями, родителями, а также семьями участников СВО.

«Здесь решаются гуманитарные задачи и, конечно, организуется досуг для молодежи», — заявила Кузнецова.

Как уточнили в пресс-службе «Единой России», в течение недели открытие штабов продолжится.