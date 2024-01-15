Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Детское питание на 100 миллионов рублей украли мошенники в Москве

В Москве задержали мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве полицейские задержали троих обвиняемых в обмане крупной торговой сети на сумму более 100 миллионов рублей с помощью подарочных карт. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое жителей столицы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одна из сотрудниц головного офиса крупной торговой сети имела доступ к заказу подарочных карт у одного из партнеров компании.

Женщина активировала их и увеличивала баланс на значительные суммы. Двое ее сообщников с помощью этих карт совершали покупки детского питания, которое впоследствии продавали. Общая сумму ущерба, причиненного торговой сети, оценивается в 100 миллионов рублей. Обвиняемые задержаны, в ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны и оргтехника, банковские карты.

«Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москва возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее россиянка перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами