Суд назначил наказание блогерам, бегавшим по крыше поезда в метро Москвы

Блогеры Владислав Белокопытов и Максим Гришин получили 10 и 7 суток административного ареста соответственно за нарушение правил безопасности в метро Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Заседание по делу об административном правонарушении состоялось 15 января. При этом решение об административном аресте вынес мировой судья судебного участка № 378 Пресненского района, отмечается в заявлении.

«Суд признал Белокопытова В.Е. и Гришина М.А. виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности)», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что правонарушение было совершено 11 января на межстанционном переходе на станции метро «Краснопресненская», которая находится на Кольцевой линии.

Молодые люди спустились на крышу одного из прибывших на станцию поездов, после чего на камеру пробежались по крышам вагонов. Кроме того, Белокопытов подошел к одной из люстр и выкрутил из нее две лампочки.

Позже обоих нарушителей задержали сотрудники правоохранительных органов.

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